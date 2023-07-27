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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tushka

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О себе

Ты молод, моден, энергичен,
Весь в гаджетах и соцсетях,
А я из тех людей, кто трогал
Батоны ложкой обувной.

Понять про ложку обувную
Увы, друзья, не мудрено.
Куда сложнее пить из банки
Из консервной
Вино...

А вообще, я по натуре не Пушкин. Я по натуре - Белинский.

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