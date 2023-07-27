О себе

Ты молод, моден, энергичен,

Весь в гаджетах и соцсетях,

А я из тех людей, кто трогал

Батоны ложкой обувной.



Понять про ложку обувную

Увы, друзья, не мудрено.

Куда сложнее пить из банки

Из консервной

Вино...



А вообще, я по натуре не Пушкин. Я по натуре - Белинский.