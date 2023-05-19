Санкт-Петербург
Профиль пользователя TruNik

фото пользователя TruNik
фото #2 пользователя TruNik
фото #3 пользователя TruNik

О себе

Иногда хочется пообщаться на любые темы.
Люблю прогулки в парке, книги, сериалы.
В общем что нибудь обязательно придумаем🤌🏻
Учусь на дизайнера, если точнее UX/UI.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Может по мороженке?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Naraa
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться ,перекусить.

маленькое фото пользователя Generator
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.