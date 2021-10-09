Люблю узнавать людей, их истории успехов и падений, их проблемы и радости. Позитивна, толерантна. Занимаюсь капоэйрой, стараюсь бегать, но часто не хватает времени или лень. Работаю юристом, считаю свое занудство профессиональной деформацией.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм

🪐 Астрология / таро

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

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