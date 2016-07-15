Санкт-Петербург
Профиль пользователя Trofim
О себе
Много работаю и много отдыхаю, люблю фантастику и отсутствие негатива
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия
События пользователя
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Погулять, съесть что-нибудь вкусное, выпить вина
Санкт-Петербург → активный отдых
Покататься на великах в Петергофе
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Отметить новый год
Санкт-Петербург → пообщаться
Поболтать о чем угодно и о всем на свете, сыграть в монополию
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Санкт-Петербург → Другое
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Санкт-Петербург → Другое
погулять по городу
Санкт-Петербург → Другое
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
Ставрополь → Другое
Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;
Санкт-Петербург → Другое
О длительных отношениях и семье
Санкт-Петербург → Другое
прогуляться по паркам послезавтра
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть в баре, пообщаться)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу на природу
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