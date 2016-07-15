Много работаю и много отдыхаю, люблю фантастику и отсутствие негатива

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика ✝️ Религия

Санкт-Петербург → пообщаться Поболтать о чем угодно и о всем на свете, сыграть в монополию

Санкт-Петербург → Другое О длительных отношениях и семье

Ставрополь → Другое Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.