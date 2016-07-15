Санкт-Петербург
Профиль пользователя Trofim

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О себе

Много работаю и много отдыхаю, люблю фантастику и отсутствие негатива

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять, съесть что-нибудь вкусное, выпить вина

Санкт-Петербург → активный отдых

Покататься на великах в Петергофе

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Отметить новый год

Санкт-Петербург → пообщаться

Поболтать о чем угодно и о всем на свете, сыграть в монополию

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу

маленькое фото пользователя Nastya8931
Санкт-Петербург → Другое

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

маленькое фото пользователя Kr_istin_a
Ставрополь → Другое

Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

маленькое фото пользователя Skapola
Санкт-Петербург → Другое

О длительных отношениях и семье

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

прогуляться по паркам послезавтра

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре, пообщаться)

Санкт-Петербург → Другое

Хочу на природу

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