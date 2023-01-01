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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tricki
О себе
Ищу друзей, пообщаться, выбраться куда-то(квест, бар, выставка, театр), обожаю хорошие фильмы и мультфильмы, иногда аниме. Так получилось, что остался совсем один, надеюсь найду хоть одну душу с которой смогу подружиться
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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