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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tricki

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О себе

Ищу друзей, пообщаться, выбраться куда-то(квест, бар, выставка, театр), обожаю хорошие фильмы и мультфильмы, иногда аниме. Так получилось, что остался совсем один, надеюсь найду хоть одну душу с которой смогу подружиться

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Посмотреть, интересный фильм, пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aleina

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу новых друзей

Откликнулось 14 участников

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