О себе

Ищу друзей, пообщаться, выбраться куда-то(квест, бар, выставка, театр), обожаю хорошие фильмы и мультфильмы, иногда аниме. Так получилось, что остался совсем один, надеюсь найду хоть одну душу с которой смогу подружиться