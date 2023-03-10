Санкт-Петербург
Профиль пользователя tRaSh_mOdElKa
О себе
Работаю работу, хожу в зал, шью вещи, забиваюсь татуировками, смотрю стендап и кино, хожу на гиги, пью острые гозешки
Музыка это мой спутник по жизни, слушаю везде и всегда. Люблю брит-поп, хаотикхардкор, постхардкор, дарквейв и мазафаку там всякую
Люблю гулять в центре Петербурга, но дома посидеть тоже класс, у меня столько не просмотренного
Давай что-нибудь придумаем
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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