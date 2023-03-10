Работаю работу, хожу в зал, шью вещи, забиваюсь татуировками, смотрю стендап и кино, хожу на гиги, пью острые гозешки Музыка это мой спутник по жизни, слушаю везде и всегда. Люблю брит-поп, хаотикхардкор, постхардкор, дарквейв и мазафаку там всякую Люблю гулять в центре Петербурга, но дома посидеть тоже класс, у меня столько не просмотренного Давай что-нибудь придумаем

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💩 Странный юмор 🖼 Выставка / музей

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