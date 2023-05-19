Санкт-Петербург
Профиль пользователя Trapper
О себе
Пишу фантастику, разработал и продвигаю настольную игру по своей вселенной, люблю думать и рассуждать, читаю наверно много. Люблю исследовать города и места России.
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
Настольные игры ♟️🎲
Поговорить о чём угодно🙃
В чем смысл жизни?
Я хочу найти интересных собеседников
Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅
Люблю общаться с людьми, познавать их и обмениваться жизненным опытом
Поговорить о жизни, о смысле
Пообщаться о музыке , искусстве , о чем угодно:)
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.