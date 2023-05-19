Санкт-Петербург
Профиль пользователя Trapper

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фото #2 пользователя Trapper

О себе

Пишу фантастику, разработал и продвигаю настольную игру по своей вселенной, люблю думать и рассуждать, читаю наверно много. Люблю исследовать города и места России.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📺 Политика 📚 Книги ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Дискуссия на тему: Космический вестерн

Санкт-Петербург → пообщаться

Поговорим о фантастике

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alenalaz
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым знакомствам! 🙂

маленькое фото пользователя Go_talk
Москва → Другое

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя Polli
Новосибирск → Другое

Поговорить о чём угодно🙃

маленькое фото пользователя PANDA_P
Владивосток → Другое

В чем смысл жизни?

маленькое фото пользователя Stranger
Рязань → Другое

Я хочу найти интересных собеседников

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

маленькое фото пользователя Daria5
Москва → Другое

Люблю общаться с людьми, познавать их и обмениваться жизненным опытом

маленькое фото пользователя O76l
Астрахань → Другое

Поговорить о жизни, о смысле

маленькое фото пользователя Malamut
Москва → Другое

Пообщаться о музыке , искусстве , о чем угодно:)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.