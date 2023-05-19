Пишу фантастику, разработал и продвигаю настольную игру по своей вселенной, люблю думать и рассуждать, читаю наверно много. Люблю исследовать города и места России.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📺 Политика 📚 Книги ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Москва → Другое Пообщаться о музыке , искусстве , о чем угодно:)

Астрахань → Другое Поговорить о жизни, о смысле

Москва → Другое Люблю общаться с людьми, познавать их и обмениваться жизненным опытом

Москва → Другое Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

Владивосток → Другое В чем смысл жизни?

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.