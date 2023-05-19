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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tov.Fanerny

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О себе

Привет!
Люблю фестивали (дикая мята, бессонница, хэллоу кэмпер), рок, регги, джаз, люблю живое исполнение, прекрасно отношусь к классической музыке.
С удовольствием покатаюсь на велике или самокате, сейчас учусь ездить на мотоцикле.
Вообще я за какую-то активность, открыта к большинству предложений, лёгкая на подъем.
С радостью сгоняю в кино, а ещё лучше в театр.
Люблю вкусную еду, аттракционы, книжные магазины, природу, выезды с палаткой и песнями под гитару.
Ищу товарища для лето-провождения))

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых
Погнали плавать на сапах на выходных!

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое
Друзья, где вы?..
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Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
маленькое фото пользователя Dosha
Санкт-Петербург → Другое
Ищу единомышленника для прогулок по вечерам
маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое
Побродить по городу,перекусить.
маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое
Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨
маленькое фото пользователя tRaSh_mOdElKa
Санкт-Петербург → Другое
выпить крафта в баревиче
маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию друзей с общими интересами
маленькое фото пользователя Katya007
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, сходить в Русский музей, сделать фото:)
маленькое фото пользователя prize
Санкт-Петербург → Другое
Творческая фотосессия. Спб
маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию на морскую вечеринку в Севкабель 19 августа
маленькое фото пользователя Ravana
Санкт-Петербург → Другое
Бесплатное занятие по актерскому мастерству в 19.00 на Нарвской
маленькое фото пользователя Alexander_R
Санкт-Петербург → Другое
Долгая прогулка в области
маленькое фото пользователя NastyaGorgona
Санкт-Петербург → Другое
Garage fest на Игора драйв
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