⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя TotSamiy

фото пользователя TotSamiy

О себе

Всем привет! Рад вас видеть на моей странице!
Немного о себе:
- работаю в области искусственного интеллекта (компьютерное зрение, рекомендательные системы, чат-боты), поэтому если вам нужно поговорить с кем-нибудь 24/6, то обращайтесь ко мне - я подберу для вас того самого помощника))
- тренируюсь (чтобы при необходимости предотвратить восстание машин)
- изучаю Английский; мой уровень B2 и в данный момент я смотрю сериалы и читаю статьи на английском, дабы перешагнуть плато и выйти на С1.
- люблю всякие активности: купания в проруби зимой, походы в пещеры и в горы, фильмы ужасов и чтение Библии (шутка). Если ты такой (ая) же экстремал - you are welcome.

Живу в Тульской области, часто бываю в Москве

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться
сыграть в jackbox (весёлая игра для всей компании)
Тула → прогуляться, перекусить
Пойти в поход в пещеры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое
Пообщаться, поиграть в настольные игры
маленькое фото пользователя Max_centurion
Москва → Другое
Все виды активного отдыха✅ :)
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.