Всем привет! Рад вас видеть на моей странице! Немного о себе: - работаю в области искусственного интеллекта (компьютерное зрение, рекомендательные системы, чат-боты), поэтому если вам нужно поговорить с кем-нибудь 24/6, то обращайтесь ко мне - я подберу для вас того самого помощника)) - тренируюсь (чтобы при необходимости предотвратить восстание машин) - изучаю Английский; мой уровень B2 и в данный момент я смотрю сериалы и читаю статьи на английском, дабы перешагнуть плато и выйти на С1. - люблю всякие активности: купания в проруби зимой, походы в пещеры и в горы, фильмы ужасов и чтение Библии (шутка). Если ты такой (ая) же экстремал - you are welcome. Живу в Тульской области, часто бываю в Москве

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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