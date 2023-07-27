Санкт-Петербург

Профиль пользователя toto17

О себе Люблю свой бар на районе

Люблю гулять, не считая километров и есть, не считая калорий

Обожаю природные вылазки и разговоры обо всем на свете

Была в сети на этой неделе

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