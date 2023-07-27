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Санкт-Петербург
Люблю свой бар на районе
Санкт-Петербург
Профиль пользователя toto17
О себе
Люблю свой бар на районе
Люблю гулять, не считая километров и есть, не считая калорий
Обожаю природные вылазки и разговоры обо всем на свете
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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