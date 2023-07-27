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Санкт-Петербург
Профиль пользователя toto17

фото пользователя toto17

О себе

Люблю свой бар на районе
Люблю гулять, не считая километров и есть, не считая калорий
Обожаю природные вылазки и разговоры обо всем на свете

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Съездить к северным оленям

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Svetik_s

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Ana.stasia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске новых подруг✨

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Olga_Rykhlova

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу подругу для теплого общения и развлечений!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя nastasya31

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

послушать джаз, выпить, поболтать

Откликнулся 1 участник

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