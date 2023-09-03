Санкт-Петербург

Профиль пользователя TOTENKOPF

О себе Увлекаюсь игрой на различных музыкальных инструментах,а также изучаю автомобили.Ценю умных и юморных.

«Старый моряк и солдат.Говорит правду в глаза,отчего и страдает.Характер прескверный.Не женат»

Был в сети на прошлой неделе

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