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Санкт-Петербург
Увлекаюсь игрой на различных музыкальных инструментах,а также изучаю автомобили.Ценю умных и юморных.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя TOTENKOPF
О себе
Увлекаюсь игрой на различных музыкальных инструментах,а также изучаю автомобили.Ценю умных и юморных.
«Старый моряк и солдат.Говорит правду в глаза,отчего и страдает.Характер прескверный.Не женат»
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры
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