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Санкт-Петербург
Профиль пользователя TOTENKOPF

фото пользователя TOTENKOPF

О себе

Увлекаюсь игрой на различных музыкальных инструментах,а также изучаю автомобили.Ценю умных и юморных.
«Старый моряк и солдат.Говорит правду в глаза,отчего и страдает.Характер прескверный.Не женат»

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Поговорить о депрессии/проблемах

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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