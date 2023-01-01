О себе

фанатка вселенной толкиена и джорджа мартина, вселенной всё ради игры и китайских новелл; пишу разные рассказы и рисую всякое ~

учусь на коррекционного педагога, поэтому тема педагогики и психологии — моё всецело 💖

люблю людей, готова часами общаться на самые разные темы 🤧