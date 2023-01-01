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Санкт-Петербург
фанатка вселенной толкиена и джорджа мартина, вселенной всё ради игры и китайских новелл; пишу разные рассказы и рисую всякое ~
Санкт-Петербург
Профиль пользователя toshka
О себе
фанатка вселенной толкиена и джорджа мартина, вселенной всё ради игры и китайских новелл; пишу разные рассказы и рисую всякое ~
учусь на коррекционного педагога, поэтому тема педагогики и психологии — моё всецело 💖
люблю людей, готова часами общаться на самые разные темы 🤧
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового
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