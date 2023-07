О себе

Играю в настольные ролевые игры, могу побыть мастером, могу побыть игроком. Могу на гитаре подиграть, мясо пожарить, кофе сварить. А вот хороших игроков найти не могу, помогайте :)

Любимые игры - World of Darkness, Malifaux: through the breach. К d&d отношусь негативно, т.к. она строится вокруг боевых сцен.