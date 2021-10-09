Играю в настольные ролевые игры, могу побыть мастером, могу побыть игроком. Могу на гитаре подиграть, мясо пожарить, кофе сварить. А вот хороших игроков найти не могу, помогайте :) Любимые игры - World of Darkness, Malifaux: through the breach. К d&d отношусь негативно, т.к. она строится вокруг боевых сцен.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.