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Санкт-Петербург
Профиль пользователя TonyTony

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О себе

Хочу расширить свой круг общения,найти ту самую подружку с которой мы сможешь поговорить обо всем,погулять,выпить кофе и просто отлично провести время.
Если говорить коротко,то я люблю гулять по городу,много фотографировать,мне нравится сидеть в парке и общаться обо всем.
Я люблю смотреть аниме,читать книги и мангу.Также люблю позависать в играх
Безумно люблю животных,являюсь владелицей собаки и кошки.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб☣️ Токсичность

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Подружиться и провести вместе время😃

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Ищу подружек🖐🏻

Откликнулось 38 участников

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Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

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Прогулки , пофотографировать друг друга

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Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулось 14 участников

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Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя meowtic

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Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться вместе

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств

Откликнулось 6 участников

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