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Санкт-Петербург
Хочу расширить свой круг общения,найти ту самую подружку с которой мы сможешь поговорить обо всем,погулять,выпить кофе и просто отлично провести время.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя TonyTony
О себе
Хочу расширить свой круг общения,найти ту самую подружку с которой мы сможешь поговорить обо всем,погулять,выпить кофе и просто отлично провести время.
Если говорить коротко,то я люблю гулять по городу,много фотографировать,мне нравится сидеть в парке и общаться обо всем.
Я люблю смотреть аниме,читать книги и мангу.Также люблю позависать в играх
Безумно люблю животных,являюсь владелицей собаки и кошки.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб☣️ Токсичность
Участие в других событиях
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