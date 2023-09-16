О себе

Хочу расширить свой круг общения,найти ту самую подружку с которой мы сможешь поговорить обо всем,погулять,выпить кофе и просто отлично провести время.

Если говорить коротко,то я люблю гулять по городу,много фотографировать,мне нравится сидеть в парке и общаться обо всем.

Я люблю смотреть аниме,читать книги и мангу.Также люблю позависать в играх

Безумно люблю животных,являюсь владелицей собаки и кошки.