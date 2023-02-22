Я люблю читать книги, спортивное фехтование и тру крайм Юмор черный как ночь, ничего святого. Незаменима в любой любительской команде ЧГК или квизов :) Очень люблю задушевные разговоры за барной стойкой Живу между СПб и Римом

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Бизнес 🏫 Учеба

Санкт-Петербург → Другое Можно и в баре посидеть

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