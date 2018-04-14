Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tomass

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О себе

Привет 👋 я Тома, мне 25
Хочу познакомиться с интересными людьми, погулять по городу, возможно вместе сходить на что-то интересное

Обожаю животных, живу с 2 любимыми котами и парнем)
Сейчас начала заниматься стретчингом и бадминтоном, посмотрим зайдёт или нет🏸

Люблю гулять, смотреть сериальчики, играть в комп, ходить по магазинам , да и просто развлечься 🎊

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать компанию друзей с общими интересами

Санкт-Петербург → активный отдых

Поиграть в бадминтон

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя Ksusha23
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти компанию

маленькое фото пользователя Aliya_Gismeeva
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

маленькое фото пользователя JMor
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу, зайти в кафе

маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое

Гулять в выходные

маленькое фото пользователя MariyaS
Санкт-Петербург → Другое

Так же за прогулки

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