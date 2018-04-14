Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tomass
О себе
Привет 👋 я Тома, мне 25
Хочу познакомиться с интересными людьми, погулять по городу, возможно вместе сходить на что-то интересное
Обожаю животных, живу с 2 любимыми котами и парнем)
Сейчас начала заниматься стретчингом и бадминтоном, посмотрим зайдёт или нет🏸
Люблю гулять, смотреть сериальчики, играть в комп, ходить по магазинам , да и просто развлечься 🎊
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Собрать компанию друзей с общими интересами
Поиграть в бадминтон
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆
Участие в других событиях
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Ищу подружек🖐🏻
Хочу найти компанию
Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру
Прогуляться по городу, зайти в кафе
Гулять в выходные
Так же за прогулки
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