Привет 👋 я Тома, мне 25 Хочу познакомиться с интересными людьми, погулять по городу, возможно вместе сходить на что-то интересное Обожаю животных, живу с 2 любимыми котами и парнем) Сейчас начала заниматься стретчингом и бадминтоном, посмотрим зайдёт или нет🏸 Люблю гулять, смотреть сериальчики, играть в комп, ходить по магазинам , да и просто развлечься 🎊

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → пообщаться Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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