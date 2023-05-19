Санкт-Петербург
Профиль пользователя Timur_Sergeevi4

фото пользователя Timur_Sergeevi4

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

События пользователя

Колпино → прогуляться, перекусить

Чай, кофе потанцуем 😅

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Совместный отдых и знакомства

маленькое фото пользователя 3OOW
Санкт-Петербург → Другое

БДСМ вечеринка 18+

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.