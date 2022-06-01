⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя timochka

фото пользователя timochka
фото #2 пользователя timochka
фото #3 пользователя timochka

О себе

прилетел в санкт-петербург с надеждой на пмж, получил дипломчик программиста
мне нужен коннект с творческими людьми
всех люблю и всех обнял

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
поболтать с кем-нибудь, посмотреть фильм
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.