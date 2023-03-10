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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Timm1

фото пользователя Timm1

О себе

Много работаю, за любой кипишь в свободное время

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Прогулка и беседа

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Новые знакомства и интересная беседа с открытими и позитивными людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Amac

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Dasha_sergeevna

Санкт-Петербург → другое

Друзья и подруги🫶🏻

Откликнулись 4 участника

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Северодвинск → прогуляться, перекусить

Если ты не наркоман , то пиши .

Откликнулись 2 участника

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