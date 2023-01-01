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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя timabard
О себе
Люблю ролики, велик, гулять, собирать грибы, много работать, проводить время с семьей. Хочется больше путешествовать, но увы. Работаю аналитиком и пытаюсь найти время на отдых.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🐈 Домашние животные
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб
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