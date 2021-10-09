Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tima2

фото пользователя Tima2

О себе

Очень люблю музыку особенно Мияги эндшпиль Скриптонит

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу общаться прогуляться

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино 🍿

Участие в других событиях

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Поболтать в телеге)

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Прогулки и интересное времяпровождение

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Сходить на концерт Группы Три дня дождя

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