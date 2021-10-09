Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tima2
О себе
Очень люблю музыку особенно Мияги эндшпиль Скриптонит
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Калуга → Другое
Пообщаемся?)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
Пофотографирую красиво тебя!
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей и знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу гулять и общаться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру)
Москва → Другое
Поговорим?
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Санкт-Петербург → Другое
Общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу завести новые знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и выпить кофе.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу)
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем в клуб?)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на концерт Группы Три дня дождя
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