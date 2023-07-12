❌ Рисую ✅ Самоучка. Развиваюсь в сфере изобразительного искусства. Обожаю рисование всей душой и телом. Ни одна поверхность меня не остановит, чтобы на ней не порисовать :) ❌ GEEK ✅ Предпочитаю комиксы и графические романы книгам. Люблю играть в видео-игры, играю в днд, и предпочитаю фильмы и сериалы прямиком из глубин поп-культуры. ❌ Есть вредные привычки ✅ Я, конечно, не заядлый алкоголик, но вот курю в большом количестве. Бокальчик красного, белого или пенного тоже буду не против пропустить в приятной компании. Думаю, на этом пока все ;)

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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