Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tien
О себе
❌ Рисую
✅ Самоучка. Развиваюсь в сфере изобразительного искусства. Обожаю рисование всей душой и телом. Ни одна поверхность меня не остановит, чтобы на ней не порисовать :)
❌ GEEK
✅ Предпочитаю комиксы и графические романы книгам. Люблю играть в видео-игры, играю в днд, и предпочитаю фильмы и сериалы прямиком из глубин поп-культуры.
❌ Есть вредные привычки
✅ Я, конечно, не заядлый алкоголик, но вот курю в большом количестве. Бокальчик красного, белого или пенного тоже буду не против пропустить в приятной компании.
Думаю, на этом пока все ;)
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
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