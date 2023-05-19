Санкт-Петербург
Профиль пользователя theWARs_s

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О себе

Слушаю винил, читаю книги.
Предпочитаю ламповое тет-а-тет общение шумным компаниям.

Качества:
- личные (мышление, честность, уверенность)
- в партнёре (женственность, естественная красота, харизма)

- музыка (Radiohead, Max Richter, Lil Peep, Low Roar)
- книги (Герман Гессе, Дэниел Киз)
- фильмы (Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Гай Ричи)
- движ (скалолазка, бег, выставки, мастер-классы, путешествия, beat saber)

Воплощаю свои идеи и мысли в реальность.

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология, таро
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