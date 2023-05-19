Слушаю винил, читаю книги. Предпочитаю ламповое тет-а-тет общение шумным компаниям. Качества: - личные (мышление, честность, уверенность) - в партнёре (женственность, естественная красота, харизма) - музыка (Radiohead, Max Richter, Lil Peep, Low Roar) - книги (Герман Гессе, Дэниел Киз) - фильмы (Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Гай Ричи) - движ (скалолазка, бег, выставки, мастер-классы, путешествия, beat saber) Воплощаю свои идеи и мысли в реальность.

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

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