Санкт-Петербург
Профиль пользователя TheSif
О себе
В свободное время очень люблю читать мангу, проходить игры (и тренироваться в файтингах), читаю книги и визуальные новеллы, иногда смотрю фильмы, изредка хорошее аниме.
Из музыки люблю вокалоидов, и множество различных жанров рока (металл, пост-рок, прог-рок, фолк-рок, старый рок и тд).
Очень люблю животных, в особенности кошек.
Так же люблю английский язык, из-за чего постоянно его изучаю. Все мемы, фильмы, книги, игры и тп. поглощаю в этом языке.
Крайне люблю гулять пешком, по этому уже исходил весь Питер, из-за чего приходится выезжать за его границы в поисках приключений.
Обожаю Umineko, Guilty Gear, PinocchioP, Asura's Wrath, весь Nier, Bloodborne, Metal Gear Rising, Katana Zero, Risk of Rain 2, Titanfall 2.
Из-за большой любви к Готическому Викторианству одеваюсь в чёрное, чаще в костюмы с пальто, мечтаю выглядеть как граф из 19 века, из-за того, что люблю эту эру, и просто потому что это смотрится чертовски стильно.
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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