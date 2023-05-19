В свободное время очень люблю читать мангу, проходить игры (и тренироваться в файтингах), читаю книги и визуальные новеллы, иногда смотрю фильмы, изредка хорошее аниме. Из музыки люблю вокалоидов, и множество различных жанров рока (металл, пост-рок, прог-рок, фолк-рок, старый рок и тд). Очень люблю животных, в особенности кошек. Так же люблю английский язык, из-за чего постоянно его изучаю. Все мемы, фильмы, книги, игры и тп. поглощаю в этом языке. Крайне люблю гулять пешком, по этому уже исходил весь Питер, из-за чего приходится выезжать за его границы в поисках приключений. Обожаю Umineko, Guilty Gear, PinocchioP, Asura's Wrath, весь Nier, Bloodborne, Metal Gear Rising, Katana Zero, Risk of Rain 2, Titanfall 2. Из-за большой любви к Готическому Викторианству одеваюсь в чёрное, чаще в костюмы с пальто, мечтаю выглядеть как граф из 19 века, из-за того, что люблю эту эру, и просто потому что это смотрится чертовски стильно.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

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