Привет) я Настя 20 лет Переехала в новый город и совсем без подруг (( Буду рада каждому Я думаю , если найти общий язык и родственную душу, то можно найти любое развлечение и совместное увлечение( спорт, кафе, прогулки, фотосессии (я их обожаю) и др) Легка на подьем , но по натуре спокойная

Профиль обновлён 26 февраля 2023 г.

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