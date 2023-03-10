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Санкт-Петербург
Профиль пользователя theliziam

фото пользователя theliziam

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу встретиться,покушать и красиво поыоткаться😊

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Varya_Y

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Интересное времяпровождение , прогулки, общение

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Olga_Rykhlova

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу подругу для теплого общения и развлечений!

Откликнулось 9 участников

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