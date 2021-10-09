Чемпион Вселенной по прогулкам пешком по летнему Петербургу. Не могу жить без сэндвичей с тунцом и глупых блокбастеров. Искренне обожаю: людей, клевую музыку и пиво. Искренне терпеть не могу: мыть посуду, холод и пустую гречу.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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