Санкт-Петербург
Профиль пользователя Teslaboy

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О себе

Мы можем вести дискуссии на тему, как скатилась электронная музыка, или обсуждать игры.
А можем почесать языками насчет любого научпопа, мне в принципе любая тема приятна
Слушаю только электронку, очень много работаю, потихонечку гнию дома.
А остальное уже так, ирл

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Какао с ликером и прелести еврейской кухни

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