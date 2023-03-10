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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tereza
О себе
Меня зовут Юлия мне 21. Хотелось бы найти друзей или общение ☀️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры
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