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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tereza

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О себе

Меня зовут Юлия мне 21. Хотелось бы найти друзей или общение ☀️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры
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