Санкт-Петербург

Профиль пользователя Tereza

О себе Меня зовут Юлия мне 21. Хотелось бы найти друзей или общение ☀️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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