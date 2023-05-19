Привет! Меня зовут Ильнара, мне 27. Не так давно в Питере, хочу встретить хороших людей, друзей🤗 работаю онлайн, поэтому могу быть свободна почти всегда) хожу в фитнес, читаю книги, люблю много ходить, хочу объездить всю Лен. Область)) Люблю разную еду, обожаю корейскую кухню, хочу изучить мексиканскую, может кто знает где классные места? И обязательно хочется посидеть на веранде с бокалом холодного белого) пью редко, но ассоциации с белым и верандой не уходит из головы) Пытаюсь бросить курить, но пока не получается 🥲

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

📺 Политика ☣️ Токсичность

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