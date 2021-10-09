Из увлечений готовка и физкультура. Есть свободное время но не с кем его проводить. Для начала знакомства предпочитаю поговорить вживую, поэтому сразу буду звать гдение посидеть поболтать. А так ничего конкретного не ищу, знакомство определяет цель)

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

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