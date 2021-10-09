Санкт-Петербург
Профиль пользователя Temir

фото пользователя Temir
фото #2 пользователя Temir

О себе

Из увлечений готовка и физкультура. Есть свободное время но не с кем его проводить. Для начала знакомства предпочитаю поговорить вживую, поэтому сразу буду звать гдение посидеть поболтать. А так ничего конкретного не ищу, знакомство определяет цель)

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболать

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посидеть в баре

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Вечером в кб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Ищу людей от 18 до 24

маленькое фото пользователя Ohnonono
Санкт-Петербург → Другое

Было бы здорово сходить на пикник в парке

маленькое фото пользователя by_meeowws
Санкт-Петербург → Другое

пообщаться и познакомиться с интересными людьми

маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Aleksandr10
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя RedFox
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

маленькое фото пользователя justtoma
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по разным местам

маленькое фото пользователя unltd3088
Санкт-Петербург → Другое

Пойти в бар🍻

маленькое фото пользователя Alvin
Санкт-Петербург → Другое

Я тоже хочу подружиться :)

маленькое фото пользователя DenKarpunin
Санкт-Петербург → Другое

Давайте затусим!

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