Санкт-Петербург
Профиль пользователя Temir
О себе
Из увлечений готовка и физкультура. Есть свободное время но не с кем его проводить. Для начала знакомства предпочитаю поговорить вживую, поэтому сразу буду звать гдение посидеть поболтать. А так ничего конкретного не ищу, знакомство определяет цель)
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Завести друзей
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
С пришедшей весной гулять на Коменде
Погулять, пофотографировать тебя
Ищу людей от 18 до 24
Было бы здорово сходить на пикник в парке
пообщаться и познакомиться с интересными людьми
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
Сходить в бар
Сходить в бар
Посидеть в баре или кафе
ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться
Прогуляться по разным местам
Пойти в бар🍻
Я тоже хочу подружиться :)
Давайте затусим!
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.