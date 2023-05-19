Санкт-Петербург
Профиль пользователя Temaaa

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О себе

велик,рыбалка, любой активный отдых, вообще за любой движ

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

События пользователя

Кириши → прогуляться, перекусить

Общение, дружба

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя Nastja
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новые знакомства

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