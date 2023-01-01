О себе

Домохозяйка😄🙈( жаль нельзя найти подруг как в сериале отчаянные домохозяйки, классный сериал, советую), 26 лет ( ох как быстро летят года😄), недавно вышла замуж, в центральный Сочи переехали из Уфы, как 3 года, люблю поболтать на разные темы, с бокалом хорошего вина, прогуляться по новым местам атмосферненько, баньку, увлекаюсь психологией семейной ( слушаю Сатью Дас, Шахова), йогой(не эксперт)флай-йога, планирую пойти в фитнес зал какой-нибудь, катание на лошадях, медитацией, самокопанием для интереса 😄 не люблю поверхностных людей, открыта к общению, не тороплюсь с дружбой, ведь это тоже своего рода отношения, требующие любви, времени и доверия! Пофоткаться люблю в меру, фоткать умею 😄 было бы здорово дружить общаться парами в дальнейшем)

Буду Рада новым знакомствам, (не количество , а качество!)🤪