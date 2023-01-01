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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Telva

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О себе

Домохозяйка😄🙈( жаль нельзя найти подруг как в сериале отчаянные домохозяйки, классный сериал, советую), 26 лет ( ох как быстро летят года😄), недавно вышла замуж, в центральный Сочи переехали из Уфы, как 3 года, люблю поболтать на разные темы, с бокалом хорошего вина, прогуляться по новым местам атмосферненько, баньку, увлекаюсь психологией семейной ( слушаю Сатью Дас, Шахова), йогой(не эксперт)флай-йога, планирую пойти в фитнес зал какой-нибудь, катание на лошадях, медитацией, самокопанием для интереса 😄 не люблю поверхностных людей, открыта к общению, не тороплюсь с дружбой, ведь это тоже своего рода отношения, требующие любви, времени и доверия! Пофоткаться люблю в меру, фоткать умею 😄 было бы здорово дружить общаться парами в дальнейшем)
Буду Рада новым знакомствам, (не количество , а качество!)🤪

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Сочи → пообщаться

Как складывается жизнь ? Какие мысли в голове? О чем думаете?)

Сочи → пообщаться

Как дела ?) Как давно в Сочи?)

Сочи → пообщаться

Ищу подругу для общения и дружеского времяпровождения, замужнюю 😁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя YanaK

Сочи → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в бар, кальянную караоке, просто посидеть на пляже.

Откликнулись 4 участника

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