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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Technobibras

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О себе

Я меломан, обожаю миксовать группы,которые не могут быть даже в мыслях вместе.)Изучаю историю,но период Романовых пропустил,а зря)

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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