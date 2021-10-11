В принципе общаюсь на любые темы) Верю в Бога, люблю вкусный чай и сладкое, книги, сериалы (фанаты В поле зрения, найдитесь...) и фильмы, их много, и люблю играть в Supreme Commander. Пишу на JS и стремлюсь стать frontend-разработчиком) С радостью выслушаю тебя и возможно погуляю, но к сожалению я занята бОльшую часть времени

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

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