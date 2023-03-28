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Санкт-Петербург
Профиль пользователя TaurusSPB

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О себе

Работаю, мало свободного времени, поэтому я тут)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
Хочу найти непринужденное общение
Санкт-Петербург → пообщаться
Хочу найти непринужденное общение
Санкт-Петербург → пообщаться
Мало свободного времени, мало знакомых, хотелось бы пообщаться
Санкт-Петербург → пообщаться
осваиваю приложение, хочу пообщаться
Санкт-Петербург → пообщаться
хотелось бы пообщаться
Санкт-Петербург → пообщаться
осваиваю приложение, хочу пообщаться
Санкт-Петербург → пообщаться
Хочу найти непринужденное общение
Санкт-Петербург → пообщаться
Хочу найти непринужденное общение
Санкт-Петербург → пообщаться
Мало свободного времени, мало знакомых, хотелось бы пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое
Общение, поддержка:)
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