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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tatyanochka

фото пользователя Tatyanochka

О себе

Ищу людей, с кем можно погулять и проболтать.
Люблю музыку: в основном я олдфаг, люблю британский рок 60-70, кантри-блюз, хиты 80х.
Недавно купила проигрыватель для винила и теперь фигею со стоимости самих пластинок.
Обожаю кино и люблю о нём говорить, хотя не разбираюсь)
Люблю активный отдых, но пока с этим трудно, только оправилась от травмы.
Люблю посидеть в баре за разговлрами, играю в D&D, нравится подолгу гулять и чесать языком.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📺 Политика📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Насладиться выходными

Откликнулось 5 участников

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