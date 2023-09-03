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Санкт-Петербург
Ищу людей, с кем можно погулять и проболтать.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tatyanochka
О себе
Ищу людей, с кем можно погулять и проболтать.
Люблю музыку: в основном я олдфаг, люблю британский рок 60-70, кантри-блюз, хиты 80х.
Недавно купила проигрыватель для винила и теперь фигею со стоимости самих пластинок.
Обожаю кино и люблю о нём говорить, хотя не разбираюсь)
Люблю активный отдых, но пока с этим трудно, только оправилась от травмы.
Люблю посидеть в баре за разговлрами, играю в D&D, нравится подолгу гулять и чесать языком.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
Не нравится:
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