О себе

Ищу людей, с кем можно погулять и проболтать.

Люблю музыку: в основном я олдфаг, люблю британский рок 60-70, кантри-блюз, хиты 80х.

Недавно купила проигрыватель для винила и теперь фигею со стоимости самих пластинок.

Обожаю кино и люблю о нём говорить, хотя не разбираюсь)

Люблю активный отдых, но пока с этим трудно, только оправилась от травмы.

Люблю посидеть в баре за разговлрами, играю в D&D, нравится подолгу гулять и чесать языком.