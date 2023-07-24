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Санкт-Петербург
Очень много хочется здесь уместить про себя, но простыню текста маловероятно кто-то захочет читать. Поэтому постараюсь кратко.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tatyanka_Krmnva
О себе
Очень много хочется здесь уместить про себя, но простыню текста маловероятно кто-то захочет читать. Поэтому постараюсь кратко.
Могу говорить открыто на разные темы.
Я честная и прямолинейная.
Бываю душнилой и/или бабкой.
Я не самый коммуникабельный человек с малознакомыми людьми, но работаю над собой.
Люблю вкусно поесть, фанат мяса и чая.
Подсела на корейские дорамы, но не на k-pop 🤷🏻♀️Хотя могу слушать и его.
Черный юмор и шутки про говно часть меня. Надеюсь, тебя тоже)
Если тебе это откликается, го гулять и ходить в кафешки, узнавать друг друга и болтать обо всём на свете 😏
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба✝️ Религия🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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