О себе

Очень много хочется здесь уместить про себя, но простыню текста маловероятно кто-то захочет читать. Поэтому постараюсь кратко.



Могу говорить открыто на разные темы.

Я честная и прямолинейная.

Бываю душнилой и/или бабкой.

Я не самый коммуникабельный человек с малознакомыми людьми, но работаю над собой.

Люблю вкусно поесть, фанат мяса и чая.

Подсела на корейские дорамы, но не на k-pop 🤷🏻‍♀️Хотя могу слушать и его.

Черный юмор и шутки про говно часть меня. Надеюсь, тебя тоже)



Если тебе это откликается, го гулять и ходить в кафешки, узнавать друг друга и болтать обо всём на свете 😏