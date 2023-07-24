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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tatyanka_Krmnva

фото пользователя Tatyanka_Krmnva

О себе

Очень много хочется здесь уместить про себя, но простыню текста маловероятно кто-то захочет читать. Поэтому постараюсь кратко.

Могу говорить открыто на разные темы.
Я честная и прямолинейная.
Бываю душнилой и/или бабкой.
Я не самый коммуникабельный человек с малознакомыми людьми, но работаю над собой.
Люблю вкусно поесть, фанат мяса и чая.
Подсела на корейские дорамы, но не на k-pop 🤷🏻‍♀️Хотя могу слушать и его.
Черный юмор и шутки про говно часть меня. Надеюсь, тебя тоже)

Если тебе это откликается, го гулять и ходить в кафешки, узнавать друг друга и болтать обо всём на свете 😏

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба✝️ Религия🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в уууюююютное кааафееее

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу с кем можно погулять и пообщаться 🤗

Откликнулись 4 участника

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