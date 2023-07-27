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Санкт-Петербург
Профиль пользователя TatyanaZefirka

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О себе

В Питере 3й год, так сложилось, что с момента переезда, были сложности с доверием к людям, был сложный период в отношениях. Потеряла друзей из-за мч.
Хочется сейчас, просто познакомиться и в дальнейшем дружить/общаться, с родственной душой.
Гулять по Питеру, ходить на различные мероприятия, и даже просто посидеть у воды ❤️ поболтать.

Люблю красоту, фото, прогулки, музыку, узнавать новое, выставки, музеи, кино.
Я разносторонний человек.
Могу за компанию немного выпить.
Люблю кальян.
Могу составить компанию.

Работаю ассистентом стоматолога.
Медицинская сестра.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогулки , пофотографировать друг друга
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Посиделки, прогулки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку (родственную душу)
маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое
Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨
маленькое фото пользователя Viona
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по финскому заливу
маленькое фото пользователя Lerik
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
маленькое фото пользователя marishh
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новые знакомства, эмоции❤️
маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, посидеть в кафе
маленькое фото пользователя annakern1
Санкт-Петербург → Другое
Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)
маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кальянную
маленькое фото пользователя Alina98
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять
маленькое фото пользователя Valerul
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨
маленькое фото пользователя alisssshhha
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)
маленькое фото пользователя Arish_milash
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу)
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