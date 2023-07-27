Санкт-Петербург
Профиль пользователя TatyanaZefirka
О себе
В Питере 3й год, так сложилось, что с момента переезда, были сложности с доверием к людям, был сложный период в отношениях. Потеряла друзей из-за мч.
Хочется сейчас, просто познакомиться и в дальнейшем дружить/общаться, с родственной душой.
Гулять по Питеру, ходить на различные мероприятия, и даже просто посидеть у воды ❤️ поболтать.
Люблю красоту, фото, прогулки, музыку, узнавать новое, выставки, музеи, кино.
Я разносторонний человек.
Могу за компанию немного выпить.
Люблю кальян.
Могу составить компанию.
Работаю ассистентом стоматолога.
Медицинская сестра.
Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.
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