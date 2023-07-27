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Санкт-Петербург
Профиль пользователя TATYANA___M

фото пользователя TATYANA___M

О себе

Хочется делиться важным и сопереживать. Я замужем, детей нет, но есть кот, так что ответственность присутствует.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Концерт «Вселенная Миядзаки и Макото Синкая»

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу съездить в Павловск. Кто со мной погулять в парке.

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять в парке. Поесть пышек с глинтвейном и поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Svetik_s

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Marin4k

Санкт-Петербург → активный отдых

Настольный теннис

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Odino4ka

Санкт-Петербург → пообщаться

общаться на глубокие темы : о философии, психологии, об отношениях, о любвии др

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Morkovka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Rencie

Санкт-Петербург → собрать компанию

Круг друзей в Санкт-Петербурге

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Yanoplanetyanka

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя DarinaZ

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти единомышлиников по интересам, друзей, общаться, встречаться, смеяться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dasha_sergeevna

Санкт-Петербург → другое

Друзья и подруги🫶🏻

Откликнулось 5 участников

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