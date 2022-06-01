Привет всем! Я уже год как мотоциклистка, поэтому мечта найти подружку по мотоинтересам)) Люблю путешествия, вожу так же машину, немного вяжу, не сижу на месте. Очень рада всем 🤗

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия

Санкт-Петербург → активный отдых Найти подружку для похода в фитнесс клуб, появился абонемент на месяц)

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие Ходить в фитнес хаус. Абонемент на месяц появился, а подружки нет)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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