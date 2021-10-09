Бегаю, хожу в спортзал, зимой катаюсь на горных и беговых лыжах (на коньках тоже стою, даже проехать могу 😄). С удовольствием схожу в театр, на выставку, на концерт, на дискотеку, на квест и пр. Можно сгонять и в какой-то новый город на выходных.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🎮 Видеоигры

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