Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tatiana_98

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О себе

Читаю Булгакова

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Участие в других событиях

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Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

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Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

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Хочу Найти единомышленниц)

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Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

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Сходить в тир

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Съездить в Выборг или в Кронштадт

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