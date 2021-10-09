Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tatiana_98
О себе
Читаю Булгакова
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Санкт-Петербург → Другое
Хочу Найти единомышленниц)
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в тир
Санкт-Петербург → Другое
Съездить в Выборг или в Кронштадт
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