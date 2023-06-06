Привет! Приехала на Север с Юга. Работаю в геймдеве. Ищу интересных людей, может быть нам с тобой по пути? ;) Люблю глупые шутки, новые печатления и искренность)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.