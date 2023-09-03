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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tati2510

фото пользователя Tati2510

О себе

Меломанка, но большее предпочтение отдаю рок музыке.
Хожу на экзот, стрип, в целом люблю двигаться и танцевать.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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