Санкт-Петербург

Профиль пользователя Tati2510

О себе Меломанка, но большее предпочтение отдаю рок музыке.

Хожу на экзот, стрип, в целом люблю двигаться и танцевать.

Была в сети на прошлой неделе

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