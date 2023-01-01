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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tata8998

фото пользователя Tata8998

О себе

В целом я спокойная и адекватная и будучи уже взрослым человеком предпочитаю безопасность, могу поддержать разговор на любую тему и быть хорошим собеседником. Но есть и во мне определённая доля безумства, главное что бы было с кем ее разделить. Обожаю смеяться, могу рассмешить сама, и ценю это в других людях. Не люблю поверхностных людей, хочется что бы с твоей стороны было осознанное желание чето поделать. Обожаю музыку, и сама ей немножко занимаюсь. Люблю активный отдых, природу, спорт, легкий экстрим, скалодромы, велик, самокаты. Так же очень хочется реализовать странные идеи, может быть кому то это покажется скучным, но мне хочется читать друг другу книгу на природе, петь песни вместе, сидеть у костра и слушать рассказы и байки, если ты обладаешь музыкальным способностями то попробовать что то притворить в жизнь. Обмен полезными идеями по жизни, лайфхаками, и информацией) Если у тебя есть машина то вообще супер, готова скинуться на бензин и покататься по Лен области и не только, обожаю долго ехать куда нибудь на машине. Есть маленький собакен, можно устроить прогулку с песелями

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на электросамокате

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Dean

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать тусовку музыкантов

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alexandra_812

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

+30 общаемся, встречаемся, делимся лайфхаками «как дальше жить».

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя astapovw

Санкт-Петербург → собрать компанию

Песни под гитару

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Avisfolker

Санкт-Петербург → путешествия

Предлагаю 8 или 9 поехать купаться!

Откликнулся 1 участник

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