О себе

В целом я спокойная и адекватная и будучи уже взрослым человеком предпочитаю безопасность, могу поддержать разговор на любую тему и быть хорошим собеседником. Но есть и во мне определённая доля безумства, главное что бы было с кем ее разделить. Обожаю смеяться, могу рассмешить сама, и ценю это в других людях. Не люблю поверхностных людей, хочется что бы с твоей стороны было осознанное желание чето поделать. Обожаю музыку, и сама ей немножко занимаюсь. Люблю активный отдых, природу, спорт, легкий экстрим, скалодромы, велик, самокаты. Так же очень хочется реализовать странные идеи, может быть кому то это покажется скучным, но мне хочется читать друг другу книгу на природе, петь песни вместе, сидеть у костра и слушать рассказы и байки, если ты обладаешь музыкальным способностями то попробовать что то притворить в жизнь. Обмен полезными идеями по жизни, лайфхаками, и информацией) Если у тебя есть машина то вообще супер, готова скинуться на бензин и покататься по Лен области и не только, обожаю долго ехать куда нибудь на машине. Есть маленький собакен, можно устроить прогулку с песелями