О себе

Руковожу офисным отделом в группе компаний . Консультир наших клиентов не только по объектам группы компаний, но и по рынку в целом.

Кроме недвижимости я занимаюсь ещё одним направлением -это экскурсии для детей. Мы придумываем интересные программы и локации, выбираем лучших экскурсоводов. Так как дети спрашивают, когда я начну вести экскурсии, подумываю сделать свою программу, в этнографическом музее или музее религии. По первому образованию я востоковед, хочу сделать что-то по своей тематике.

Хобби: я с детства увлекалась спортом, играла в женской футбольной команде, сейчас ходим с отцом на яхте, нравятся походы в горы, катаюсь на САПе, велосипеде. Хожу на йогу. Интересуюсь современным искусством.