Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tasha
О себе
Руковожу офисным отделом в группе компаний . Консультир наших клиентов не только по объектам группы компаний, но и по рынку в целом.
Кроме недвижимости я занимаюсь ещё одним направлением -это экскурсии для детей. Мы придумываем интересные программы и локации, выбираем лучших экскурсоводов. Так как дети спрашивают, когда я начну вести экскурсии, подумываю сделать свою программу, в этнографическом музее или музее религии. По первому образованию я востоковед, хочу сделать что-то по своей тематике.
Хобби: я с детства увлекалась спортом, играла в женской футбольной команде, сейчас ходим с отцом на яхте, нравятся походы в горы, катаюсь на САПе, велосипеде. Хожу на йогу. Интересуюсь современным искусством.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
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