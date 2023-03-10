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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tasha

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О себе

Руковожу офисным отделом в группе компаний . Консультир наших клиентов не только по объектам группы компаний, но и по рынку в целом.
Кроме недвижимости я занимаюсь ещё одним направлением -это экскурсии для детей. Мы придумываем интересные программы и локации, выбираем лучших экскурсоводов. Так как дети спрашивают, когда я начну вести экскурсии, подумываю сделать свою программу, в этнографическом музее или музее религии. По первому образованию я востоковед, хочу сделать что-то по своей тематике.
Хобби: я с детства увлекалась спортом, играла в женской футбольной команде, сейчас ходим с отцом на яхте, нравятся походы в горы, катаюсь на САПе, велосипеде. Хожу на йогу. Интересуюсь современным искусством.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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