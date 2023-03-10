о себе: просто танюха, ищу для общения девочек и мальчиков🦦

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро 🎲 Настольные игры

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.