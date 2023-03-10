Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tanya_666

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О себе

Очень нравится всё что связано с красотой : ( beauty sfera )
Готовить тоже люблю ( но по настроению)
Стиль моя жизнь )
Ищу подруг , которые разделят со мной эти Серве будни Петербурга ☔️
Поговорим о бывших😂 и о будущем за бокальчиком 🍷или 🍻

Профиль обновлён 10 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 🏢 Работа 🏫 Учеба
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