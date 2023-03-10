О себе

Йеп, я Алена)

Моя любимая работа — красить и стричь волосы, подбирать стильный образ, и помогать в этом людям.👧🏼 Стараюсь больше планировать, и меньше валяться без дела, т.к. у меня довольно много выходных по будням, когда почти все на работе 😢В свободное время чаще всего рисую (имею вышку по реставрации живописи), делаю мягкие игрушки, читаю. Нахожусь в отношениях, из-за несовпадения графиков туплю дома🤪

Буду рада погулять, поговорить, сходить на выставку, пленэр, съездить куда-то на электричке 🙂



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