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Санкт-Петербург
Йеп, я Алена)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя tantal
О себе
Йеп, я Алена)
Моя любимая работа — красить и стричь волосы, подбирать стильный образ, и помогать в этом людям.👧🏼 Стараюсь больше планировать, и меньше валяться без дела, т.к. у меня довольно много выходных по будням, когда почти все на работе 😢В свободное время чаще всего рисую (имею вышку по реставрации живописи), делаю мягкие игрушки, читаю. Нахожусь в отношениях, из-за несовпадения графиков туплю дома🤪
Буду рада погулять, поговорить, сходить на выставку, пленэр, съездить куда-то на электричке 🙂
Мой в профиль в запрещенной соцсети - tantalhair.m27
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать
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Участие в других событиях
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